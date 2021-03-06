طرق التكيف مع الآثار الجانبية لعلاجات السرطان (إنفوجراف )

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن بعض الطرق لتكييف المصابين بالسرطان مع الآثار الجانبية للعلاجات التي يتناولونها.وأوضحت الهيئة في إنفوجراف إن الطرق العلاجية المختلفة قد تؤدي إلى آثار جانبية تسبب مشاكل بالتغذية، مشيرة إلى أن الانفوجراف يشمل بعض الآثار الجانبية الشائعة والنصائح العامة للتعامل معها.