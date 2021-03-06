مدرسة علي فهمي توضح للطالبات الإرشادات بصور على البوابات

حرصت مدرسة الشهيد علي أحمد فهمي، "الجيزة الثانوية بنات سابقا" على لصق عدد من الأوراق المدون عليها بعض الإرشادات والتعليمات الخاصة بالطلاب، خلال دخولهم لتأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول.وحملت الأوراق بعض التحذيرات للطلاب والتنبيه على ضرورة ارتداء الكمامات الطبية خلال الدخول، بجانب كتابة بعض المعلومات التعريفية عن فيروس كورونا وتحذيرات خاصة به، كما علقت ورقة أكدت فيها على منع الدخول بالهاتف المحمول للمدرسة خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول.ويؤدي طلاب الصف الأول والثاني الثانوية امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدرسة الشهيد علي أحمد فهمي "الجيزة الثانوية بنات سابقا"، بنظام "التابلت" والتي انطلقت يوم السبت الماضي.