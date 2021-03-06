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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ناقد ناعيا سوسن ربيع: كانت ممثلة واعدة جدا في الثمانينات

السبت 06/مارس/2021 - 12:25 م
الفنانة سوسن ربيع
الفنانة سوسن ربيع
آلاء حسن
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نعى الناقد السينمائي والأدبي محمود عبد الشكور، الفنانة سوسن ربيع التي رحلت عن عالمنا اليوم، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، والذي منعها من المشاركة في عرض مسرحيتها الأخيرة "المتفائل" مع الفنان سامح حسين منذ أيام بمدينة طنطا.

وكتب عبد الشكور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": رحم الله سوسن ربيع، كانت ممثلة واعدة جدا في السبعينيات والثمانينيات، نتذكرها بأدوارها في "إنها حقا عائلة محترمة" كابنة فؤاد المهندس، وفيلم "على باب الوزير" كشقيقة عادل إمام، ومسلسلات "الباحثة"، و"برج الحظ"، اختفت طويلا، ثم عادت منذ سنوات قليلة".

وتابع: "الفن يترك بصمة ويجعل الفنان كأنه جزء من حياتنا وعائلتنا وزمننا.. ربنا يرحمها".

تألقت سوسن ربيع في كثير من الأعمال السنيمائية، والتلفزيونية، بدأت التمثيل وهي طفلة ببرامج الأطفال في التلفزيون، واشتركت في البرنامج المميز "حياتي" الذي أحبه الملايين من الناس، كما شاركت في مسلسل برج الحظ (شرارة)، وعدة مسرحيات ومنها "مجانين فوق العادة"، "إنها حقا عائلة محترمة" مع الفنانين فؤاد المهندس وشويكار، كما قدمت العديد من المسلسلات والأفلام منها: عمر بن عبد العزيز، والباحثة والناس والفلوس وأدركني يا دكتور، وعلى باب الوزير، ونساء ضد القانون، بجانب العديد من المسرحيات.

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