أولياء الأمور: امتحان مادتين فى يوم واحد يضغط على الطلاب

يقضي عدد من أولياء الأمور ساعات من الانتظار أمام المدارس انتظارًا لأبنائهم لحين الانتهاء من تأدية الامتحانات، وأمام مدرسة الشهيد علي أحمد فهمي "الجيزة الثانوية بنات سابقًا"، تبادل عدد من الأمهات الحديث حول الامتحانات وطرق الوقاية في ظل جائحة فيروس كورونا.وقالت هناء محمد إحدى أولياء الأمور، إن اليوم ليس الأول الذي يؤدي فيه الطلاب امتحان مادتين، وهذا ما يمثل ضغطًا على الطلاب خاصة أن ليست هناك مسافة بين كل مادة ومادة سوى يوم واحد.من جانبه أوضحت صفاء عبدالجليل أن في حال وجود مادتين في اليوم من الأفضل أن تكون مادة صعبة وأخرى سهلة بدلًا من مادتين أساسيتين، لافتة إلى أن وجود الفلسفة والفيزياء في يوم واحد أمر شاق على الطلاب.وأضافت فاطمة سعيد أن الفيزياء من المواد المعقدة لدى الطلاب تحتاج يومًا واحدًا وأيضًا الفلسفة من المواد الأدبية التي تحتاج تركيزًا ولا يمكن ضغطهما في يوم واحد.