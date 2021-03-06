اليوم.. «الدواء» تعقد ورشة للتعريف ببرنامج اعتماد معامل مراقبة الجودة

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن عقد "ورشة عمل للتعريف ببرنامج اعتماد هيئة الدواء المصرية لمعامل مراقبة الجودة بمصانع شركات الأدوية البشرية" EDA pharma lab accreditation program اليوم السبت.وأوضحت الهيئة أن البرنامج مقدم لشركات الأدوية البشرية الراغبة في التعرف على برنامج اعتماد هيئة الدواء المصرية لمعامل مراقبة الجودة، وسيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر CPD.