محافظ ذى قار: زيارة البابا تحمل الكثير من معانى المحبة والسلام

أكد محافظ ذي قار العراقية عبدالغني الأسدي، اليوم السبت، أن زيارة البابا فرنسيس الثانى إلى أور تحمل الكثير من معاني السلام والمحبة.وشدد الأسدي فى تصريحات صحفية على أن المحافظة أكملت جميع الاستعدادات لاستقبال البابا من الناحية الأمنية واللوجستية.وأضاف الأسدى أن تلك الزيارة تحمل في طياتها الكثير من معاني السلام والمحبة، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية، مشيرا إلى أن العراق بحاجه لهذه الرسائل لفتح آفاق التعاون المستقبلية.