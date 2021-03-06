تخطف أرواح الأطفال على «تيك توك».. 6 معلومات عن لعبة الوشاح

ظهرت لعبة جديدة على تطبيق التواصل الاجتماعي " التيك توك"، تسمى " الوشاح" والتي تسببت في انتحار عدد من المراهقين، وقد عُرفت بتحدي التعتيم أو "الوشاح"، حيث تدفع الأطفال إلى الانتحار من أجل الشعور بإحساس مختلف.- التسجيل عبر " تيك توك"في البداية يسجل الضحية على اللعبة من خلال حساب عبر تيك توك فقط، ثم يطلب من اللاعب تحدي تعتيم الغرفة، ومن هنا جاء مصطلح "تحدي التعتيم أو Blackout challenge"، وبعدها يتم تسجيل المشارك.وفي غضون أيام قلائل من بداية اللعبة تسبب تحدي "الوشاح" على "تيك توك" في انتحار 4 أطفال في عمر الزهور بشكل مفاجئ، حيث بدأ الأمر من أنتونيلا (10 أعوام) في باليرمو جنوبي إيطاليا، وأدهم وأصدقائه في مصر، وجميعهم لقوا المصير نفسه وهو الانتحار شنقًا.ونرصد خلال السطور التالية ماهي لعبة الوشاح "Scarf game":1- هي لعبة مغامرة ثلاثية الأبعاد، ولها أشكال عديدة عبر استكشاف بيئة سحرية وحل الألغاز الغامضة والتغلب على المشكلات الصعبة.2- تعتمد مهمة اللاعب علي محاصرة الأرواح المتمردة التي خلقت عوالمها الخاصة.3- تسبب في أن يفقد الأطفال وعيهم وذلك بعد شعورهم بمشاعر القدرة على التحدي الخاص باللعبة، مما يتسبب في انتحارهم.4- يحدث حالات الموت في هذه اللعبة، عن طريق قيام الطفل بخنق نفسه أو يطلب من أحد أصدقائه أن يلف حول عنقه ربطة عنق أو وشاح ويشد عليه ليقيس قدرته.5- انتشر التحدي بين الأطفال في بعض المدن بالعالم، ليصل إلي خنق المتحدي لنفسه حتي يصل لمرحلة الهلوسة وعدم وصول الأوكسجين للرئتين.6-تسببت لعبة الوشاح عن وقوع العديد من حالات الإعاقة الدائمة بالمخ، بسبب انقطاع الأكسجين لفترة طويلة.