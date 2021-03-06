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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس عاطل لحيازته ربع كيلو هيروين بالعامرية

السبت 06/مارس/2021 - 12:20 م
حبس عاطل
حبس عاطل
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة العامرية اول بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة ربع كيلو من مخدر الهيروين بقصد ترويجها على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، بمزاولة نشاطه الإجرامي في الاتجار بمخدر الهيروين متخذا دائرة قسم شرطة العامرية اول مسرحا لترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليه، حال تواجده بدائرة القسم، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 250 جرام لمخدر الهيروين، مبلغ مالى، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد ترويجها علي عملائه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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