أشرف زكى ينعى سوسن ربيع

نعت نقابة المهن التمثيلية، الفنانة القديرة سوسن ربيع، والتي توفيت منذ ساعات قليلة وفاة طبيعية.وقال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لـ"الدستور" إن نقابة المهن التمثيلية وكل فناني مصر يوجهون خالص التعازي لكل أسرة الفقيدة وأقاربها ومحبيها، مشيرا إلى أن تصاريح الدفن سوف تخرج بعد دقائق ليتم دفنها بشكل سريع وصلاة الجنازة أمام المقابر.ومن أعمال سوسن ربيع مسرحية "إنها حقًا عائلة محترمة"، مسلسل "برج الحظ شرارة"، مسلسل "عمر بن عبدالعزيز" وغيرها من الأعمال، وكان آخر أعمالها مسرحية المتفائل من إنتاج فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح.