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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وكالة إندونيسية: تراجع الودائع في البنوك مؤشر على التعافي الاقتصادي

السبت 06/مارس/2021 - 12:19 م
الودائع في البنوك
الودائع في البنوك
وكالة
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بدأ النشاط التجاري في إندونيسيا في إظهار علامات التعافي من تفشي مرض كوفيد 19-، حيث انخفض حجم الأموال التي تم إيداعها في البنوك في الشهر الأخير، وفقًا لوكالة حكومية.

وقالت وكالة التأمين على الودائع الإندونيسية في بيان صدر في وقت متأخر أمس الجمعة، إن ما يصل إلى 6639 تريليون روبية (464 مليار دولار) كانت موجودة في 109 بنوك تجارية ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية حتى شهر يناير الماضي، بانكماش بنسبة 45ر1%عن الشهر السابق عليه.

وقالت لانا سوليستيانينجسيه،الرئيسة التنفيذية للوكالة، إن هذه النتيجة تتمشى مع الدورة النموذجية التي تميل فيها الشركات إلى سحب الأموال في الربع الأول لتمويل احتياجات الأنشطة التجارية.

وأضافت، في تصريحات أوردتها اليوم السبت وكالة بلومبرج للأنباء، أن هذا يشير إلى أن الانتعاش الاقتصادي بدأ يظهر زيادة في النشاط، لا سيما في النشاط التجاري.

وأشار صانعو السياسة إلى قلق متزايد بشأن الاقتصاد، الذي تقلص بنسبة 2% في عام 2020، وهذا أول ركود تشهده اندونيسيا منذ أكثر من عقدين.

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