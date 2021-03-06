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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بدء ثاني جلسات تغريم رانيا يوسف 5 ملايين جنيه لإعلامي عراقي

السبت 06/مارس/2021 - 12:19 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
عادل عبد العال
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بدأت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، ثاني جلسات الدعوى المقامة من الإعلامي العراقي نزار الفارس، ويطالب فيها الفنانة رانيا يوسف، بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف.

ونصت الدعوى التى أقامها المستشار هيثم عباس، بصفته وكيلا عن الإعلامي العراقي نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف، على المطالبة بـ 5 ملايين جنيه تعويضا له عما بدر من الفنانة سب وقذف وتشهير فى حق الإعلامي العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا".

وأضافت الدعوى، أن الإعلامي نزار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجه "مع الفارس"، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، ولكنه فؤجى أنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها لاقتضاء حقة القانوني منها.

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