عضو بـ«رجال الأعمال»: إتاحة المشروعات للشباب ينمي دور القطاع الخاص

أكد المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، أن اللجنة تعتزم عقد لقاءات مع الحكومة لحل التحديات التي تواجه القطاع، واخرهم كان لقاء مع رئيس البورصة لادراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في البورصة.وأضاف الشافعي، في تصريح لـ"الدستور"، أن إتاحة الفرصة للشباب بداية من سن 16 عامًا للقيام بعمل مشاريع صغيرة لهم والدخول في البورصة شيئ عظيم، ينمي دور القطاع الخاص داخل الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى عند تخرج الشاب من الجامعة لا يحتاج إلى البحث عن عمل لأن لديه البيزنس الخاص به.وتابع عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، أن الصناعة المحلية تشكل نحو 17% من الدخل القومي وهذه نسبة ضعيفة لا تليق بالصناعة المحلية، مشددًا بضرورة زياداتها إلى 25% لأن الصناعة تساهم في خفض نسبة البطالة، وزيادة الدخل القومي.