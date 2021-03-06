13074 إصابة بكورونا في التشيك
السبت 06/مارس/2021 - 12:29 م
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أعلنت التشيك، اليوم السبت، تسجيل 13 ألفا و74 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكر راديو "براغ الدولي" أن أكثر من 8 آلاف و200 مصاب لا يزالون محتجزين لتلقي العلاج في المستشفيات، من بينهم 1700 حالة حرجة.
يذكر أن إجمالي أعداد الوفيات المتأثرة بالفيروس في التشيك وصل إلى 21 ألفا و588 حالة.
وذكر راديو "براغ الدولي" أن أكثر من 8 آلاف و200 مصاب لا يزالون محتجزين لتلقي العلاج في المستشفيات، من بينهم 1700 حالة حرجة.
يذكر أن إجمالي أعداد الوفيات المتأثرة بالفيروس في التشيك وصل إلى 21 ألفا و588 حالة.