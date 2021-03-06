13074 إصابة بكورونا في التشيك

أعلنت التشيك، اليوم السبت، تسجيل 13 ألفا و74 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر راديو "براغ الدولي" أن أكثر من 8 آلاف و200 مصاب لا يزالون محتجزين لتلقي العلاج في المستشفيات، من بينهم 1700 حالة حرجة.يذكر أن إجمالي أعداد الوفيات المتأثرة بالفيروس في التشيك وصل إلى 21 ألفا و588 حالة.