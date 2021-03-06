بحث استعدادات إنشاء جامعة الغردقة بالبحر الأحمر

شارك الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، في عضوية اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات لبحث استعدادات إنشاء جامعة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر واستقلالها عن جامعة جنوب الوادي، لتلحق بجامعات سوهاج وأسوان والأقصر، حيث كان في استقبال اللجنة الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، وضمت كل من الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، والدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس.وأوضح الدكتور أحمد عزيز أن الزيارة جاءت تنفيذاََ لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء الجامعات الحكومية، وتوفير التخصصات المختلفة لخدمة كافة أبناء المحافظات، مشيرًا إلى أن اللجنة قامت بزيارة كليات الجامعة وإعداد تقرير مفصل بالامكانيات المادية والبشرية التي تمتلكها الجامعة، والوقوف على الاحتياجات الفعلية لاستكمال المنظومة التعليمية بكافة الكليات.وأضاف عزيز أنه من المقرر أن تتضمن جامعة الغردقة كليات هندسة البترول، علوم البحار، الألسن، السياحة والفنادق، لافتًا إلى أن إضافة هذه الكليات تتوافق مع متطلبات سوق العمل بمحافظة البحر الأحمر، كما يساهم في خدمة مجالات السياحة، البترول، التعدين، الطاقة المتجددة، إلى جانب القطاعات البحرية والفندقية.