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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

35030 طالبًا وطالبة أدوا امتحانات الأول الثانوي بالبحيرة

السبت 06/مارس/2021 - 12:17 م
امتحانات الثانوي
امتحانات الثانوي
البحيرة معوض هويدى
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أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق شكاوي من الطلاب بالصف الأول الثانوي بامتحان مادتي الفلسفة والمنطق والفيزياء، مشيرًا إلى ان إجمالي عدد الطلاب المتقدمين بلغ 35030 طالبًا وطالبة بالصف الأول الثانوى بإجمالي 119 مدرسة على مستوى 18 إدارة تعليمية.

وقال وكيل الوزارة في تصريحات له اليوم، إنه تم تجهيز غرف عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية وربطها مع الغرفة الرئيسية بالمديرية لمتابعة الامتحانات وتذليل أي معوقات قد تعترضها والإبلاغ الفوري بكافة المستجدات التي تشهدها العملية الامتحانية.

يأتى في إطار استعدادات محافظة البحيرة لامتحانات الفصل الدراسي الأول والتى انطلقت اعتبارا من اليوم 27 فبراير 2021.

وفي سياق متصل، أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب، أثناء أداء الامتحان حرصا على صحتهم وسلامتهم، وتقليل الكثافات الطلابية داخل لجان الامتحانات ضمانا لحسن سير العملية الامتحانية، مع المتابعة المستمرة للمدارس خلال امتحانات النصف الأول من العام الدراسي الحالي 2020 2021، موضحا أنه تم توفير كافة وسائل الأمان والهدوء والسلامة لهم والمناخ الملائم لأداء الإمتحانات، والتأكيد على إرتداء الطلاب والعاملين والملاحظين باللجان للكمامات واتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب.

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