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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلس النواب الباكستاني يمنح الثقة لرئيس الوزراء عمران خان

السبت 06/مارس/2021 - 12:29 م
عمران خان
عمران خان
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منحت الجمعية الوطنية في باكستان (مجلس النواب)، اليوم السبت، الثقة لرئيس الوزراء عمران خان؛ بعد يومين فقط من خسارة حزبه مقعدا حاسما في انتخابات مجلس الشيوخ.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية "إيه بي بي" أن خان حصل على 178 صوتًا من أصوات أعضاء المجلس المؤلف من 342 عضوا، فيما كان يحتاج إلى 172 صوتا للفوز بالتصويت على الثقة.

وفي معرض إعلانه نتيجة التصويت في الجلسة التي حضرها خان، قال رئيس الجمعية الوطنية، أسد قيصر، إن عمران خان أصبح رئيسا لوزراء باكستان بعد حصوله على 176 صوتًا في أغسطس 2018، واليوم حصل على 178 صوتا.

وأشارت الوكالة إلى أن الائتلاف الحاكم يضم 180 عضوا في المجلس، فيما يضم ائتلاف المعارضة 160 عضوا، واختار ائتلاف المعارضة المكون من 11 حزبا بقيادة الحركة الديمقراطية الباكستانية عدم المشاركة في التصويت.

كان ائتلاف المعارضة قد فاز قبل يومين بمقعد عام في مجلس الشيوخ، حيث تقدم مرشحه رئيس الوزراء الأسبق، يوسف رضا جيلاني، على مرشح الحزب الحاكم عبد الحفيظ شيخ، بفارق 5 أصوات، وهذه هي المرة الأولى التي يخضع فيها رئيس وزراء باكستاني لتصويت على الثقة بعد إقرار التعديل الدستوري الـ18 وفقا للوكالة.

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