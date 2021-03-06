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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الحبس 3 سنوات لمديرة مدرسة متهمة بتسريب الامتحانات في المنوفية

السبت 06/مارس/2021 - 12:16 م
محكمة
محكمة
ولاء القاضى
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قضت محكمة جنايات شبين الكوم بمعاقبة "أ. ه" مديرة إحدى المدارس الإعدادية بالتربية والتعليم بالمنوفية بالحبس ثلاث سنوات وتغريمها غرامة مالية قدرها 86 ألف و919 جنيها وعزلها من وظيفتها لإدانتها بترويج وتسريب أسئلة امتحانات نصف العام 20192020 للصف الثالث الإعدادي قبل عقد اللجان من خلال تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس آب" بقصد الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

كانت معلومات قد وردت إلى مديرية التربية والتعليم بالمنوفية بوجود تسريب لامتحان اللغة العربية ومواد أخرى للصف الثالث الإعدادي العام بإحدى اللجان الامتحانية الأمر الذي استدعى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية وإخطار الجهات الأمنية لاتخاذ اللازم تجاه الواقعة.

من جانبه حذر أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم بالمنوفية كل من تسول له نفسه محاولة الترويج أو تسريب الامتحانات أو محاولة إشاعة حيازتها وترويجها عبرتطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف الإخلال بنظام الامتحانات والتربح أو استغلال اولياء الامور والطلاب وإحداث حالة من فقدان الثقة في القيادات التعليمية وإثارة المجتمع مؤكدا على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد مروجي الإشاعات التي تستهدف زعزعة استقرار العملية التعليمية على أرض محافظة المنوفية.

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