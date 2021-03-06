رئيس البيت الفني للمسرح ينعى الفنانة سوسن ربيع

نعى الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح ببالغ الحزن والأسى الفنانة الكبيرة سوسن ربيع، والتي وافتها المنية منذ قليل.وقال إسماعيل إن الراحلة تركت رصيدًا لا ينسى من الأعمال الفنية التلفزيونية والسينمائية والمسرحية منها مسرحية "إنها حقا عائلة محترمة"، مسلسل "برج الحظ شرارة"، مسلسل "عمر بن عبد العزيز" وغيرها من الأعمال، وكانت آخر أعمالها مسرحية المتفائل من إنتاج فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح.وختم: "رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته، وألهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان".