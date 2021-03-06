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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«عبد العزيز» يكشف أهم القرارات لصالح المقاولين

السبت 06/مارس/2021 - 12:14 م
المهندس حسن عبد العزيز
المهندس حسن عبد العزيز
علا العلاف
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كشف المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات التشييد والبناء، ورئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء الأسبق، أهم قرارات التي يجب أن يتخذها الاتحاد الصالح المقاولين «الشركات المقاولات الصغيرة»، ومنها رفع الحد الأقصى لقيمة الأعمال المسموح بها للفئة السابعة إلى 15 مليون جنية مقارنة بـ6 مليون جنية، ورفع الحد الأقصى للفئتين الخامسة والسادسة للضعف.

وأكد عبد العزيز، في تصريحات لـ«الدستور»، أن رفع فئة التصنيف لقيمة الأعمال لشركات المقاولات الصغيرة يساهم في الحصول على حصة من المشروعات القومية سوء كانت إسكان أو المباني متكاملة ويرجع لذلك نظرًا لارتفاع المواد وعدد العمالة قطاع التشييد والبناء ومواجهة التضخم مع عدم تحميل المقاولين بزيادة رأس المال، بالإضافة لتخفيض أعداد المهندسين المطلوب التأمين عليها وكذلك تخفيض عدد الحاصلين على دورات شهادة إدارة المشاريع «أي بي إم إيه» الدولية واستبدالها بالشهادة المحلية.

وفيما يخص قرارات لصالح شركات المقاولات الكبرى من الفئة الأولى حتى الرابعة، قال رئيس الاتحاد إنه لابد من تسير الأمور وصرف المستحقات المتأخرة ودفع البنوك لمساعدتها الشركات المقاولات على العمل فى الدول الأفريقية طبقًا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية، بأن مصر قادرة على مساعدة الأشقاء الأفارقة فى التنمية والتعمير.

وقال عبد العزيز، إنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات التي تحقق للمقاول الإفريقي الاستفادة وعدم مزاحمة الشركات الأجنبية له، منها أن أي مقاول أجنبي لابد معه من شريك محلي، ونسبة من العمالة المحلية، واستخدام مواد البناء المحلية، إضافة إلى أن أي شركة مقاولات إفريقية تدخل في عطاء عالمي طرفه البنك الإفريقي، يتم منح الشركة الإفريقية 5 درجات أفضلية عن الشركات الأخرى المنافسة لها.

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