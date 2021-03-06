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رئيس التحرير التنفيذي
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ملفات خاصة

ليلة من الرعب.. التفاصيل الكاملة لحادث طريق الكريمات

السبت 06/مارس/2021 - 12:13 م
حادث الكريمات
حادث الكريمات
ندى حمدي
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طريق مظلم تتسابق عليه السيارات أغلبها نقل بمقطورة "تريلا"، تحول فجأة الي ساحة مضاءة بكشافات سيارات الإسعاف والشرطة عندما دهست "تريلا" سيارة أجرة ميكروباص بمنطقة التحويلة وحولت من بداخلها الى قتلى وأشلاء.

وهرع أهالي الضحايا للذهاب الي موقع الحادث، وآخرين بالذهاب الي المستشفيات للبحث عن ذويهم علهم يجدون أحدهم حيا بعدما أودى الحادث بحياة 20 شخصا وأصيب 3 آخرين.

تحريات الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة كشفت ملابسات الحادث الذي وقع بالقرب من نفق الزعفرانة قبل بوابة الكريمات في اتجاه بنى سويف، بالطريق الصحراوي الشرقي، وأشارت الي ان انفجار اطار السيارة النقل أدى لانقلابها بالمقطورة المحملة بـ "الطفلة" علي ميكروباص يسير بجوارها، ما ادي الي تهشم الميكروباص بالكامل وتحول بعض جثث الضحايا الى أشلاء.

أشارت التحريات ان غالبية الضحايا من محافظة أسيوط، بينهم مسن وأشقائه وأحفاده، وآخرين من محافظة بني سويف.

وشرحت التحريات والمعاينات أن السيارة النقل كانت بمقطورة ودهست الميكروباص ما أدى لكثرة عدد حالات الوفيات والاصابات، وكانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص بالقرب من نفق الزعفرانة قبل بوابة الكريمات في اتجاه بنى سويف، بالطريق الصحراوي الشرقي.

و انتقلت على الفور قوات أمن الجيزة وسيارات الإسعاف لنقل المتوفين والمصابين إلى المستشفيات، ودفعت محافظتي الجيزة وبني سويف بسيارات الإسعاف التي نقلت المتوفين والمصابين الي مستشفيات أطفيح المركزي وبني سويف وتبين ان بينهم عدد من الأطفال والسيدات مجهولي الهوية.

و تم تحرير محضر بالواقعة وانتقل فريق من النيابة العامة لأجراء المعاينة لمسرح الحادث، وأمرت بالتحفظ على سيارتي الحادث وندب مهندسين فنيين لفحصهما وبيان مدى التلفيات بهما بسبب وقوع الحادث.

كما انتقل فريق النيابة الي المستشفيات لسماع اقوال ممن سمحت حالتهم من المصابين، وتجري تحقيقات موسعة مع سائق السيارة النقل حول ملابسات الحادث.

وروى السائق أمام رجال الأمن فور ضبطه والتحفظ عليه تفاصيل الحادث، وأقر أنه فوجئ بانفجار الإطار الأمامي لسيارته ولم يتمكن من التحكم بها فاصطدمت بالحاجز الخرساني، لتعبر الجهة الأخرى من الطريق وتصطدم بسيارة ميكروباص بالمواجهة وتهشمها بالكامل وردد السائق خلال استجوابه قائلا: "مكنتش أقصد".

وقررت النيابة العامة إجراء تحليل مخدرات للسائق، وسيتم عرضه على الطب الشرعي وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة كما انتقل فريق من النيابة الي المستشفيات لسماع اقوال المصابين ممن سمحت حالتهم، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول هوية الجثث المجهولة ومازالت التحقيقات مستمرة.

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