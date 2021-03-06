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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«ضحك ولعب وغناء» خالد الصاوي وبشرى في «سهرانين».. الليلة

السبت 06/مارس/2021 - 12:11 م
خالد الصاوي وبشرى
خالد الصاوي وبشرى
محمد قدري
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يحل النجم الكبير خالد الصاوي والنجمة بشرى ضيفان مساء اليوم وتحديدا في تمام الحادية عشرة مساء على قناة "أون" وبرنامج سهرانين من تقديم النجم أمير كرارة ضمن حلقات الموسم الرابع من البرنامج.

وتشهد الحلقة الليلة واستكمالها غدا الأحد، حالة من الضحك واللعب والأسرار المختلفة عن الصاوي وبشرى وغنائهما مع النجم أمير كرارة عدة أغنيات، وتم تسجيل الحلقة خلال الأسبوعين الماضيين وتشهد عدة مفاجئات عن طفولتهما ومشوارهما الفني.

وكان الموسم الرابع من البرنامج، بدأ السبت 23 يناير الماضي، ويستضيف "كرارة" خلال الموسم مجموعة كبيرة النجوم، في مقدمتهم حكيم ويسرا وبشرى وأصالة ومحمد عبد الرحمن "توتة" ومحمد أسامة "أوس أوس" وخالد الصاوي ومحمد الشرنوبي.

"سهرانين" يقدمه الفنان أمير كرارة يومي السبت والأحد من كل أسبوع، في الحادية عشرة مساءً على قناة ON.

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