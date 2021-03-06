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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استعلام مخالفات نيابة المرور | الخطوات والرابط

السبت 06/مارس/2021 - 12:44 م
المرور
المرور
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استعلام مخالفات نيابة المرور، وتصدر محركات البحث العالمي "جوجل" عبر بوابة الحكومة المصرية وخدمات المرور الإلكترونية بنيابات المرور، في إطار حرص الحكومة المصرية على توسيع الخدمات الإلكترونية والتحويل الرقمي للتخفيف على المواطنين في الوقت وتخفيف الضغط على المواظفين، بالإضافة إلى تقليل التكدس والتجمعات بالتزامن مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد بين المواطنين.

استعلام مخالفات نيابة المرور

وتنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم 6-3-2021، استعلام مخالفات نيابة المرور:-

1 - تسجيل الدخول على رابط موقع وزارة الداخلية www.egypt.gov.eg.

2 - اختيار من الخدمات الإلكترونية المرور.

3 - اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية التي تريد الاستعلام عنها.

4 - تظهر نافذة فيها ثلاث اختيارات:- (مخالفات المرور سواء خدمة مخالفات رخصة السيارة أو خدمة مخالفات رخصة القيادة أو خدمات متابعة الطلبات).

5 - اختر خدمة مخالفات رخص المركبات.

6 - تنقل إلى صفحة إدخال البيانات.

7 - ادخل رقم اللوحة المرورية.

8 - اضغط استعلام المخالفات المرورية.

خدمات بوابة وزارة الحكومة المصرية

1 - خدمات الوثائق الشخصية.

2 - خدمة الاستعلام والدفع والتحصيل الإلكترونى للضرائب.

3 - تسجيل قراءة عداد الكهرباء.

4 - بوابة المشتريات الحكومية.

5- الخرائط الحكومية.

6 - وظائف حكومية شاغرة.

7 - خدمات نيابات المرور.

8 - خدمات القنصليات بالخارج.

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يشار إلى أنه يمكن للمواطنين استخراج شهادات المخالفات أونلاين ودفع القيم المستحقة عنها عن بعد بتلك البطاقات، وطلب توصيلها بمعرفة هيئة البريد المصري إلى محال الإقامة، ويمكن الدفع النقدي عند الاستلام، ويمكن طلب استخراج شهادات المخالفات عن بعد، واختيار دفع قيمة المخالفات المستحقة عنها نقدًا عن الاستلام بطلب توصيلها بمعرفة هيئة البريد المصري إلى محل الإقامة، كما يمكن متابعة طلبات التظلم من قيم المخالفات المرورية المستحقة وطلبات الدفع والتي تتيح الاستعلام عما تم فيها في أي وقت على مدار اليوم، بالإضافة إلى إمكانية التظلم الإلكتروني على قيم المخالفات المرورية دون الحاجة للتوجه إلى مقار نيابات المرور الكلية، ومن ثم إخطار المتظلم بالنتيجة حال الانتهاء من الفحص.

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