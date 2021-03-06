استعلام مخالفات نيابة المرور | الخطوات والرابط



2 - اختيار من الخدمات الإلكترونية المرور.



3 - اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية التي تريد الاستعلام عنها.



4 - تظهر نافذة فيها ثلاث اختيارات:- (مخالفات المرور سواء خدمة مخالفات رخصة السيارة أو خدمة مخالفات رخصة القيادة أو خدمات متابعة الطلبات).



5 - اختر خدمة مخالفات رخص المركبات.



6 - تنقل إلى صفحة إدخال البيانات.



7 - ادخل رقم اللوحة المرورية.



8 - اضغط استعلام المخالفات المرورية.

خدمات بوابة وزارة الحكومة المصرية

1 - خدمات الوثائق الشخصية.



2 - خدمة الاستعلام والدفع والتحصيل الإلكترونى للضرائب.



3 - تسجيل قراءة عداد الكهرباء.



4 - بوابة المشتريات الحكومية.



5- الخرائط الحكومية.



6 - وظائف حكومية شاغرة.



7 - خدمات نيابات المرور.



8 - خدمات القنصليات بالخارج.

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يشار إلى أنه يمكن للمواطنين استخراج شهادات المخالفات أونلاين ودفع القيم المستحقة عنها عن بعد بتلك البطاقات، وطلب توصيلها بمعرفة هيئة البريد المصري إلى محال الإقامة، ويمكن الدفع النقدي عند الاستلام، ويمكن طلب استخراج شهادات المخالفات عن بعد، واختيار دفع قيمة المخالفات المستحقة عنها نقدًا عن الاستلام بطلب توصيلها بمعرفة هيئة البريد المصري إلى محل الإقامة، كما يمكن متابعة طلبات التظلم من قيم المخالفات المرورية المستحقة وطلبات الدفع والتي تتيح الاستعلام عما تم فيها في أي وقت على مدار اليوم، بالإضافة إلى إمكانية التظلم الإلكتروني على قيم المخالفات المرورية دون الحاجة للتوجه إلى مقار نيابات المرور الكلية، ومن ثم إخطار المتظلم بالنتيجة حال الانتهاء من الفحص.