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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات: 2959 إصابة جديدة بكورونا

السبت 06/مارس/2021 - 12:21 م
كورونا
كورونا
نيفين أشرف
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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، تسجيل 2.959 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 242.159 فحص جديد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 408.236 حالة منذ بداية الجائحة.

وحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، فقد تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، وذلك جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1.310 حالة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 1.901 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 391.205 حالة.

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