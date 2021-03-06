شيخ العشيرة المحمدية الجديد يمارس مهامه لأول مرة من مقر الطريقة

استطاع أمس الجمعة، الشيخ زكي الدين جمال محمد زكي إبراهيم شيخ العشيرة المحمدية الجديد، أحد أكبر الطرق الصوفية ممارسة دوره لأول مرة منذ إبلاغه بحوالي شهر بقرار مشيخة الطرق الصوفية بتنصيبه شيخا للطريقة، وذلك من مقر الطريقة بصلاح سالم.والتف كبار المريدين وشباب الطريقة حول شيخهم الجديد في مسجد العشيرة المحمدية بالدراسة وطالبوا من شيخهم استرجاع أمجاد جده الإمام الرائد محمد زكي إبراهيم وعودة الطريقة لسابق عهدها.رغم أن الإعلان تم منذ حوالي شهر إلا أن بعض القائمين علي إدارة جمعية العشيرة المحمدية لم يرضخوا لقرار مشيخة الطرق الصوفية والمجلس الاعلي للطرق الصوفية، بسبب أن بعض القائمين علي الجمعية لا يفرقون بين الطريقة كطريقة صوفية دعوية وبين جمعية أهلية تابعة للطريقة.فشيخ الطريقة ومؤسسها الشيخ محمد زكي إبراهيم شرع في إنشاء جمعية أهلية تابعة للطريقة لكي تقدم هذه الجمعية عملها الاجتماعي الإنساني في خدمة المواطنين وتكون عنصر جذب للانضمام إلى الطريقة فالتصوف عمل وعبادة وجهاد ومجاهدة للنفس.إلا أن بعض ورثة الشيخ محمد زكي إبراهيم متمثلين في أبنه الراحل السيد عصام محمد زكي وزوجته الحاجة ثريا خلطوا بين الأمر وتعاملوا مع الطريقة مثلما تعاملوا مع الجمعية وجعلوا الطريقة إرث مادي ولا معنوي وتم الالتفاف حول القانون كتابة كل ممتلكات الجمعية التي هي في الأساس من تبرعات المريدين باسم الراحل عصام محمد ذكي إبراهيم وابنه الراحل نور عصام محمد زكي إبراهيم.هذا الامر جعل عائلة عصام تتحكم في الطريقة والجمعية ويتمسكون بشدة ويقاتلون باستماتة بان لا تخرج المشيخة منهم لانهم يريدون أن تبقي سيطرتهم علي الجمعية التابعة للطريقة لأن الجمعية تدر أموالا كثيرة عليهم.استخدموا في ذلك كل الوسائل المشروعة والغير المشروعة واستخدموا صفحة العشيرة المحمدية علي الفيس بوك لتشويه المختلفين معهم وأعلنوا انشقاقهم علي الطريقة إذ جاءت المشيخة العامة للطرق الصوفية بذكي الدين بجانب منعهم للمريدين بالتواصل مع الشيخ زكي الدين يوم الجمعة واستخدام أطفال أيتام للشوشرة عليه، وأعلنوا رفضهم للقرار وتم التطاول على شيخ مشايخ الطرق الصوفية الدكتور عبد الهادي القصبي والمستشار القانوني للمشيخة محمود أبو الفيض.وبسبب استخدامهم بلطجية ومجموعة من المرتزقة في صورة مريدين ومنهم من يدعي أنه المهدي المنتظر وكان مريدين العشيرة يتجنبون الذهاب إلي المسجد لكي لا يتم الاحتكاك بهم من هؤلاء المرتزقة واستمر هذا الوضع منذ وفاة الراحل نور عصام محمد زكي إبراهيم من حوالي ثلاثة أشهر.لكن أمس قرر الشيخ زكي الدين ممارسة مهام منصبه والذهاب إلي المسجد والالتقاء بالمريدين وو التفاعل معهم وطمأنتهم أن القرار الرسمي المكتوب من المشيخة سيصدر قريبا وأن علي المريدين عدم الالتفات إلي المناوشات وأنه قادر علي منع المخربين للطريقة وأن المريدين الحقيقيين هم من يحافظون علي طريقتهم بالحب والتسامح والزهد أما المخربين فيبحثون علي من يدفع لهم أكثر وأن هذا ليس منهج الذي تربي عليه.وأكد أنه لن يخضع لابتزاز المخربين وأنه قادر علي حماية الطريقة بكل قوة وحزم ولاقي كلامه قبول المريدين ووعده انهم معه في السراء والضراء.