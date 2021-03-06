حبس عاطل ضبط بـ 5 طرب حشيش في العامرية

قررت نيابة العامرية اول بمحافظة الإسكندرية، حبس عاطل لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 5 طرب حشيش بقصد ترويجها علي عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.و تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، بمزاولة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة متخذا دائرة قسم شرطة العامرية اول مسرحا لمزاولة نشاطه.عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على ( 5 طرب لمخدر الحشيش نصف كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول)، حال استقلاله سيارة بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد ترويجها علي عملائه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.