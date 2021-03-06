التضامن: 10 ملايين مستفيد من المعاشات و13.9 مليون مؤمَّن عليهم

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد منافذ صرف المعاشات على مستوى محافظات الجمهورية بلغ 16 ألفا و766 منفذًا حتى فبراير الماضي.وأضاف وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الإلكتروني، أن عدد المؤمن عليهم بلغ 13 مليونا و901 ألفا، وبلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين 10 ملايين و447 ألفا، وذلك حتى الأول من فبراير الماضي.فيما أعلنت هيئة التأمين الاجتماعي أنه لتحقيق رغبة الهيئة في تقديم مجموعة من خدمات الشمول المالي لأصحاب المعاشات قامت بوضع خطة طموحة لدمجهم في القطاع المصرفي، من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التي تحمل علامات القبول الوطنية "ميزة".وأوضحت القومية للتأمينات أنه يمكن لصاحب المعاش أو المستفيدين تعديل جهة صرف المعاش، لأى جهة من الجهات المسئولة عن صرف المعاشات، وذلك بشرط تقديم صاحب المعاش أو المستحق عنه طلب تعديل جهة صرف المعاش​.