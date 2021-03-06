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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد أمين ضيف أبو حفيظة في «أسعد الله مساءكم» الليلة

السبت 06/مارس/2021 - 11:53 ص
أحمد أمين
أحمد أمين
دعاء عبد المقصود
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في أحدث حلقات الموسم الرابع من البرنامج الساخر "أسعد الله مساءكم من جديد"، الذي يُقدمه النجم الكوميدي أكرم حُسني عبر شاشة "MBC مصر"، يستضيف البرنامج في حلقة "الليلة" أحمد أمين في حوار ساخر وغير تقليدي.

وتتضمن الحلقة مشاهد مُحاكاه تمثيلية لبعض المواقف يتم تقديمها بصورة كوميدية، بالإضافة لبعض الإسكتشات الغنائية والمقاطع الحوارية الشهيرة.

البرنامج الساخر "أسعد الله مساءكم من جديد"، تنطلق حلقاته مع شخصية "سيد أبوحفيظة"، التي يُقدمها الفنان أكرم حُسني، والتي إكتسبت خلال فترة وجيزة مساحة كبيرة كأحد أبرز الشخصيات الساخرة في الإعلام المصري والعربي، ويرصد من خلالها أكرم حُسنى بصورة إسبوعية الكثير من الوقائع المُختلفة فى المُجتمع المصرى ويُحللها ويُعلق عليها بإسلوب ساخر وشيق.

يُعرض برنامج "أسعد الله مسائكم من جديد" على" MBC مصر" كل سبت الساعة 9:00 مساء، وتُعرض هذه الحلقة 27 فبراير 2021 الساعة 9:00 مساءً على "MBC مصر".

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