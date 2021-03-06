رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 3 أطنان كحول مجهول المصدر في الجيزة

السبت 06/مارس/2021 - 12:31 م
كحول
كحول
مريم جبل _ عمرو المزيدي
طباعة
تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط 3 أطنان كحول إثيلي، والذي يستخدم كمطهر ومعقم طبي، معبأ داخل براميل دون مستندات، مجهول المصدر، وغير مطابق للمواصفات القياسية ما يشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع للبرمجيات وخدمات الطاقة الجديدة والمتجددة، والمصرح له بمعالجة النفايات غير الخطرة وتصريفها بمحافظة الجيزة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

موضوعات متعلقة

الاتحاد التركي لكرة القدم يعاقب مصطفى محمد

ما حكم أخذ لقاح كورونا فى نهار رمضان؟.. الأزهر والإفتاء تجيبان لـ«الدستور»

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق الكريمات لـ20 متوفيًا

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

الصور

image description

أسيوط تشيّع ضحايا حادث «الكريمات» إلى مثواهم الأخير بمسقط رأسهم

image description

رئيس جامعة أسيوط يتفقد تجهيز مستشفى الإصابات والطوارئ الجديد

image description

بدء امتحان الفلسفة والمنطق بدمياط

image description

رفع الإشغالات والأفران المخالفة في سوق السمك بدمياط (صور)

image description

مصرع مسن من أسيوط وزوجته وشقيقيه ونجلته و3 من أحفاده فى حادث الكريمات

الأكثر قراءة

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

صحيفة سودانية تكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى الخرطوم

أهالي السودان يرحبون بالرئيس السيسي: «مرحبًا عزيز مصر»

أول فيديو من موقع حادث الكريمات.. راح ضحيته 20 شخصًا

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

عمليات التجميل تزدهر فى ألبانيا خلال جائحة كورونا

ثوران بركان «باكايا» في جواتيمالا للمرة الثانية خلال 3 أيام

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 6-3-2021

ديزنى لاند تستأنف نشاطها فى أبريل

أيام زمان

يوسف وهبى يروى الساعات الأخيرة لأسمهان قبل رحيلها

«أخويا ربطني في السرير بالجنزير».. اعترافات تحية كاريوكا عن طفولتها

والدتى سبب فى عدم احترافى.. اعترافات لـ أحمد الكاس

«خاتم الحظ عند فاتن حمامة».. أوقفت التصوير بسببه وسعره 2.5 جنيه

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «8»
ماجد حبته
بابا الفاتيكان فى العراق
المزيد

الثقافة

«الناشرين المصريين» ينتهي من مراجعة اللائحة الداخلية

الجمعة.. روائع التراث فى أمسية فنية بقبة الغورى

كيف تتخلصين من الضغوط النفسية بعد الطلاق؟.. ندوة للنساء فقط

صدور الجزء الأول من الأعمال الشعرية الكاملة لـ خورخى لويس بورخيس