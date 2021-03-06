ضبط 3 أطنان كحول مجهول المصدر في الجيزة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط 3 أطنان كحول إثيلي، والذي يستخدم كمطهر ومعقم طبي، معبأ داخل براميل دون مستندات، مجهول المصدر، وغير مطابق للمواصفات القياسية ما يشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع للبرمجيات وخدمات الطاقة الجديدة والمتجددة، والمصرح له بمعالجة النفايات غير الخطرة وتصريفها بمحافظة الجيزة.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.