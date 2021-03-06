البرازيل: 1800 وفاة و75 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت البرازيل 75 ألفًا و495 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 10 ملايين و869 ألفًا و227 حالة؛ وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.وأفادت الجامعة- في بيان نشر على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم السبت- بأن حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 262 ألفًا و770 حالة، عقب تسجيل 1800 حالة وفاة جديدة على مدار أمس الجمعة.