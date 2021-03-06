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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل: 1800 وفاة و75 ألف إصابة جديدة بكورونا

السبت 06/مارس/2021 - 12:24 م
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
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سجلت البرازيل 75 ألفًا و495 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 10 ملايين و869 ألفًا و227 حالة؛ وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وأفادت الجامعة- في بيان نشر على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم السبت- بأن حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 262 ألفًا و770 حالة، عقب تسجيل 1800 حالة وفاة جديدة على مدار أمس الجمعة.

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