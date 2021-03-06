ضبط مدير مخبز استولى على 807 ألاف جنيه فرق سعر الغاز في البحيرة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي، بمحافظة البحيرة لاستيلائه على 807.589 جنيه فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار طبقًا لتقرير الجهات المختصة.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع ومكافحة جرائم الغش الغذائي والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.