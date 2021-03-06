حبس عاطل ضبط بنصف كيلو هيروين في الإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بمحافظة الإسكندرية، حبس عاطل لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة نصف كيلو من مخدر الهيروين بقصد ترويجها علي عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيميائي للفحص.و تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، بمزاولة نشاطه الإجرامي في الاتجار بمخدر الهيروين متخذا دائرة قسم شرطة العامرية اول مسرحا لترويجها.عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على ( 500 جرام لمخدر الهيروين، مبلغ مالي، وهاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد ترويجها على عملائه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.