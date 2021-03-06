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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

لتقليل الفاقد.. تأهيل 1155 كيلومترًا من الترع المتعبة

السبت 06/مارس/2021 - 12:00 م
الترع
الترع
وائل القمحاوى
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تستمر قطاعات وزارة الموارد المائية والري، فى العمل على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي.

وقال المهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، اليوم السبت، إنه تم الانتهاء من تأهيل وتبطين 1155  كيلومترًا من الترع المتعبة من إجمالي الأطوال التي تم تدبير الاعتماد لها للتأهيل 6848 كيلومترًا لترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد وحل أزمة النهايات، مشيرًا إلى استكمال جميع الأعمال في مختلف المحافظات، كما بدأت الوزارة في حصر المساقي الخاصة بالأراضي الزراعية، تمهيدًا لتأهيلها لتطوير شبكة المجاري المائية بشكل متكامل.

وأكد رئيس مصلحة الرى، أهمية المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، مع إعطاء أولويه لقرى مبادرة "حياة كريمة" والتى تستهدف القرى الأقل دخلًا، من خلال تحقيق عائد اقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة، والمساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب، وحل مشاكل المزارعين ووصول المياه للنهايات.

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