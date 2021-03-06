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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قائمة الدول الأكثر تضررًا من كورونا

السبت 06/مارس/2021 - 11:51 ص
كورونا
كورونا
عبير سليم
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أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 116 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 2.57 مليون وفاة، حسبما نقلت وكالة نوفوستي الروسية، اليوم السبت.

وحسب قائمة بيانات الجامعة، فقد بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 116.030.165، وإجمالي الوفيات 2.578.988.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ522.756 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 28.889.879.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ262.770 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 10.869.227.

في المرتبة الثالثة تأتي المكسيك بإجمالي وفيات 188.866، وإجمالي إصابات 2.119.305.

وفي المرتبة الرابعة الهند من حيث عدد الوفيات بـ157.548، وإجمالي الإصابات 11.173.761.

وفي المرتبة الخامسة بريطانيا بإجمالي وفيات 124.495، وإجمالي إصابات 4.219.788.

وسادسًا إيطاليا بإجمالي وفيات 99.271، وإجمالي إصابات 3.023.129.

وفي المرتبة السابعة فرنسا بإجمالي وفيات 88.427، وإجمالي إصابات 3.918.397.

وفي المرتبة الثامنة روسيا بإجمالي وفيات 86.821، وإجمالي إصابات 4.252.876.

وفي المرتبة التاسعة ألمانيا بإجمالي وفيات 71.693، وإجمالي إصابات 2.493.887.

تلتها في المرتبة العاشرة إسبانيا بإجمالي وفيات 71.138، وإجمالي إصابات 3.149.012.

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