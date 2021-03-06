خبير اقتصادي: تنسيق لإقامة أول مؤتمر عالمي افتراضي لدعم قطاعات النقل

قال وائل قابيل، الخبير الاقتصادي، إن الفترة القادمة لابد أن تشهد تكاتف من الجميع للنهوض بقطاعات النقل والاستثمار والاقتصاد المصري بعد فترة طويلة تعرض خلالها الاقتصاد العالمى لهزة قوية بسبب فيروس كورونا، مشددا على ضرورة العمل على دعم كافة القطاعات من خلال خطط عمل متوازنة لتنمية ودفع عجلة الاقتصاد المصرى ككل للحد من الاثار السلبية لكورونا على أسواق المال.وأكد قابيل، في بيان اليوم السبت، أنه بدأ بالفعل بالتنسيق مع العديد من الجهات الكبيرة في البلاد لتنظيم أول وأكبر معرض استثماري في مصر والشرق الأوسط بمشاركة نخبة من خبراء الاقتصاد والاستثمار في مصر والعالم.وأضاف، أن المعرض يأتي انطلاقا من مساندة مؤسسات الدولة، ووفقا لما يمليه علينا الدور التنموي نحو مصر والعالم فيما يتعلق بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا، صدر القرار بتنظيم معرض القاهرة الدولي للاستثمار وأسواق المال في دورته الثالثة عبر الإنترنت ليكون النسخة الافتراضية الأولى من هذا الحدث السنوي.وأكد قابيل أيضا أن إقامة هذا الحدث افتراضيا سوف يجعله المعرض الأول من نوعه في المنطقة الذي يواكب ثورة التحول الرقمي التي يشهدها العالم في جميع المجالات، وتحول آليات الاقتصاد نحو الرقمنة.وقال، إن المعرض يعد الأول على مستوى الشرق الأوسط الذي يتم عقده افتراضيا من خلال تكوين تحالفات وشراكات بين المجموعة وعملائها لضمان استمرار الثقة المتبادلة وتحقيق استراتيجية مصر 2030 فيما يتعلق بأهداف الحوكمة و"الاقتصاد الأخضر"، علاوة على الاستثمار في الذهب فيما يعرف بـ"الاقتصاد الذهبي".