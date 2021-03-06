مناورات وزيارات متبادلة.. تطور العلاقات العسكرية بين مصر والسودان

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس إلى السودان الشقيق، والتي تعد الأولى من نوعها عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالي، تأتي ترسيخا لجهود مصر بقيادة الرئيس لدعم السودان وشعبها الشقيق خلال المرحلة التاريخية الحالية الهامة الذي يمر بها، بالإضافة إلى الحرص على التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.و تعتبر الخرطوم عمقًا استراتيجيا لمصر من حدودها الجنوبية، وهو ما يتطلب تكثيف التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة خاصة في المجال الأمني والعسكري، وترصد "الدستور" أبرز المناورات والزيارات العسكرية المتبادلة بين مصر والسودان.- في 22 نوفمبر 2020 انطلقت فعاليات التدريب المشترك "سيف العرب" بجمهورية مصر العربية بمشاركة كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية السودان الديمقراطية. وقد انتهت فعالياته يوم 26 نوفمبر 2020 بميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية، ومناطق التدريبات الجوية والبحرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية.- في 14 نوفمبر 2020 أعلن الجيش المصري عن انطلاق فعاليات التدريب المشترك الجوي المصري - السوداني "نسور النيل 1" في قاعدة "مروى" الجوية شمال الخرطوم.- في 17 يناير 2018، وافق اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، على الدفع بوحدة الشرطة المقرر مشاركتها بدارفور للإحلال محل الوحدة المنتهية مأموريتها والمحدد سفرها خلال شهر يناير 2018.- في 21 أغسطس 2017 قام الفريق أول ركن عوض محمد بن عوف، وزير الدفاع السوداني، بزيارة لمصر، استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.- في 25 أبريل 2015، قام الفريق أول مصطفى عثمان عبيد سالم، رئيس هيئة الأركان المشتركة السوداني بزيارة لمصر استقبله محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقتها.- في 5 فبراير 2014 قام الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين، وزير الدفاع الوطني السوداني، بزيارة لمصر على رأس وفد رفيع المستوى.- في 28 أبريل 2013، قام الفريق صدقي صبحي، رئيس أركان القوات المسلحة سابقا، على رأس وفد بزيارة السودان التقى خلالها عددًا من المسؤولين العسكريين السودانيين.