بالتواريخ.. أبرز وأهم الاتفاقات الموقعة بين مصر والسودان

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن زيارة الرئيس إلى السودان الشقيق، والتي تعد الأولى من نوعها عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالي، تأتي ترسيخا لجهود مصر بقيادة الرئيس لدعم السودان وشعبها الشقيق خلال المرحلة التاريخية الحالية الهامة الذي يمر بها، بالإضافة إلى الحرص على التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وترصد "الدستور" الاتفاقات الموقعة بين البلدين.- شهد عام 2019، ارتفاعًا في حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان ارتفاعًا بنسبة 10.4٪ مقارنة بعام 2018، الأمر الذي يمثل تطورًا إيجابيًّا وملموسًا على صعيد المبادلات التجارية بين البلدين، ورغم ذلك يُعد حجم التبادل التجاري بين البلدين منخفضًا مقارنة بعام 2017 بمقدار 113.9 مليون دولار.و خلال عام 2019، تشير الإحصاءات إلى أن الميزان التجاري بين البلدين قد حقق فائضًا لصالح مصر بلغ 260.7 مليون دولار، ووتمثل الصادرات المصـرية إلى السـودان نحو 1.5% من إجمالي الصادرات المصرية على مستوى العالم عام 2019، فيما تمثل الواردات المصرية من السودان نحو 5.1% من إجمالي الواردات السودانية على مستوى العالم.- في أكتوبر 2018، تم التوقيع على 12 مذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي لتعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، والتي تم الاتفاق عليها خلال أعمال اللجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة بالخرطوم في دورتها الثانية.- في أبريل 2018، عقد مجلس الأعمال المصري السوداني أول اجتماعاته لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، وفي شهر نوفمبر 2020 أُعِيدَ تشكيل الجانب المصري من المجلس بهدف تعزيز التعاون المشترك مع دولة السودان الشقيقة على المستويين التجاري والاستثماري، وتوسيع نطاق التعاون بين البلدين لمستويات متميزة تسهم في تحقيق المصلحة المشتركة لاقتصادي البلدين على حد سواء.- في أغسطس 2014، افتتح معبر "أشكيت - قسطل" الحدودي بين القاهرة والخرطوم، الذي أسهم في تسهيل وتعزيز في نقل صادرات السودان عبر مصر إلى الأسواق الأوروبية بجانب أهميته في زيادة تنمية الصادرات المصرية بالأسواق الإفريقية المجاورة للسودان، خاصة دول شرق وغرب ووسط إفريقيا، كما دعم التقارب والتنسيق بين البلدين في مواجهة التحديات الكبيرة التي تخص الأمن القومي للبلدين.- في أبريل 2004، تم توقيع اتفاقية الحريات الأربع، والتي نصت على: حرية التنقل، وحرية الإقامة، وحرية العمل، وحرية التملك بين البلدين، وفي مايو من العام ذاته قرر السودان منح كل مستثمر مصري يستثمر داخل السودان 150 ألف فدان بالمجان لزراعتها.- في عام 2004، تم توقيع 5 مذكرات تفاهم، وبرنامج تنفيذي في مجالات الكهرباء، والبنية التحتية، والتعاون الصناعي، والتبادل التجاري بين البلدين.- في عام 2003، أعلنت لجنة الأمن الغذائي المشتركة عن تخصيص 50 ألف فدان في السودان لزراعتها بالذرة الصفراء، وذلك بعد زيارة مبارك للسودان في ذات العام.- في نوفمبر 2003، تم توقيع اتفاقية بين الجانبين، يقوم بمقتضاها الجانب المصري باستيراد اللحوم السودانية المبرَّدة من السودان.- في عام 2002، وقع البلدان اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب الضريبي، والعديد من الاتفاقيات في مجال النقل من بينها اتفاق بشأن النقل البري للركاب والبضائع عام 2002، وآخر بخصوص السكك الحديدية عام 2003.- في سبتمبر 2000، تم توقيع 4 اتفاقيات في مجالات: النقل البحري والبري، اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، اتفاقية في مجال التأمينات والرعاية، كذلك فقد تم التوقيع على 8 مذكرات تفاهم في مجالات: الطرق، تنمية الصادرات، التأمين وإعادة التأمين، الثروة السمكية، السكان، المعلومات، إدارة الأزمات والأحداث الطارئة والكوارث، بالإضافة إلى مبادرة التعاون المشترك بين القطاع الخاص في البلدين.- في عام 1977، تم توقيع اتفاقية لتأسيس هيئة مصرية سودانية للملاحة، كما جرى في عهد الرئيس السادات توقيع مجموعة من الاتفاقيات عززت العلاقات التجارية بين البلدين.- في عام 1965، تم توقيع اتفاقية التجارة والجمارك والنقل بين البلدين.- في عام 1962، تم توقيع اتفاقية النقل الجوي بين البلدين.