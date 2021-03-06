حبس عاطل ضبط بـ20 «طربة حشيش» بالإسكندرية

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 20 طربة حشيش بقصد ترويجها على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، بمزاولة نشاطه الإجرامي في الاتجار بمخدر الحشيش، متخذا من دائرة قسم شرطة برج العرب مسرحا لذلك.عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلوجرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد ترويجها على عملائه.. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.