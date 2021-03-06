تجديد حبس المتهمين بسرقة المساكن فى القطامية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم السبت، حبس عاطلين لمدة ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة المساكن بمنطقة القطامية.وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين "هـ. م"، "و. ع"، عاطلين، كوَّنا فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطهما الإجرامي في سرقة الشقق السكنية بأسلوب التسلق وكسر الباب بمنطقة القطامية، وأقر المتهمان بسرقتهم لأربع شقق سكنية بذات المنطقة، وتمكنا من سرقة مبالغ ومصوغات تقدر بـ24 ألف جنيه.وكانت بداية الواقعة، عندما وردت عدة بلاغات تفيد بسرقة شققهم السكنية، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهما وأقرا بارتكاب وقائع السرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.