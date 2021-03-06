حملة على الوحدات السكنية ببورسعيد للتأكد من ملكية أصحابها

شن حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، حملة، اليوم السبت، على الوحدات السكنية الإدارية، للتأكد من تواجد شاغليها بها وعدم بيعها لآخرين.وأشار اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، إلى أنه يجرى تكثيف الحملات على الوحدات السكنية الإدارية، للتأكد من تواجد شاغليها بها، وعدم بيعها أو التصرف فيها لأشخاص آخرين، لافتًا إلى أن إدارة الحجز الإداري بالحي طابقت أسماء المخصص لهم الوحدات طبقًا للسجلات، وذلك لمنع بيع هذه الوحدات بعد وفاة شاغلها الذي جرى تخصيصها له.وأكد رئيس حي الضواحي أنه ينتهي الانتفاع بهذه الوحدات السكنية عقب وفاه شاغلها، وتعاد ملكيتها إلى المحافظة لتخصيصها لحالات أخرى مستحقة.