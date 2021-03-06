62 ألف إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أنه تم تسجيل 62 ألفا و890 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في الولايات المتحدة على مدار 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 28 مليونا و890 ألفا و34 حالة.وذكرت الجامعة- على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم السبت- أنه تم تسجيل 2405 حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات المتأثرة بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 522 ألفا و761 حالة.وأشارت إلى أنه تم توزيع 85 مليونا و8 آلاف و94 جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس في جميع أنحاء الولايات المتحدة حتى الآن.