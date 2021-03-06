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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«البرهان» يستقبل الرئيس السيسى بمطار الخرطوم

السبت 06/مارس/2021 - 11:49 ص
الفريق عبدالفتاح
الفريق عبدالفتاح البرهان
عبير سليم
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استقبل رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبدالفتاح البرهان، الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مطار الخرطوم الدولي، في مراسم استقبال رسمية بدأت بالنشيد الوطني المصري، وفق ما نقل التليفزيون المصري.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن زيارة الرئيس السيسي إلى السودان الشقيق، والتي تعد الأولى من نوعها عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالي، تأتي ترسيخًا لجهود مصر بقيادة الرئيس لدعم السودان وشعبها الشقيق خلال المرحلة التاريخية الحالية الهامة الذي يمر بها، بالإضافة إلى الحرص على التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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