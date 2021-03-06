الداخلية تداهم أخطر بؤرتين لبيع المخدرات فى الصعيد

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات «الأمن الوطنى - الأمن العام - الأمن المركزى» ومديريتى أمن سوهاج وأسيوط، من رصد نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرتى قسم شرطة سوهاج الجديدة، ومركز شرطة الفتح مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (كمية من مخدر الآيس - طبنجة صوت معدلة - طلقة من ذات العيار - مبلغ مالى - سيارة - هاتف محمول - ميزان) بحوزة (عاطلين - لهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة سوهاج الجديدة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (ستة ملايين ومائتين وخمسين ألف جنيه تقريبًا).كما تم ضبط كمية من "مخدر الهيروين - كمية من مخدر الأفيون - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول - سلاح أبيض" بحوزة شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة مركز شرطة الفتح، حال تواجدهما بدائرة المركز، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 50 ألف جنيه تقريبًا.وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.