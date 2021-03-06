قرقاش: التضامن العربى أولوية أكثر من أى وقت مضى

أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات ووزير الدولة السابق للشئون الخارجية أنور قرقاش، أهمية تعزيز التضامن العربي واحترام سيادة الدول في ظل التدخلات الإقليمية الراهنة، مشددًا على أولوية التنسيق في المنطقة.وكتب قرقاش، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات "تويتر": "أكثر من أي وقت مضى، يبرز التضامن العربي المبني على احترام السيادة والتعاون والتنسيق كأولوية أساسية في المنطقة".وأضاف المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، قائلًا: "التدخلات الإقليمية والتغيرات الدولية صعبة على العرب متفرقين وعصيّة على غيرهم متضامنين".