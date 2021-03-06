منتخب جامعة القناة يشارك في بطولة الجمهورية لكرة القدم الخماسية

حرص الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، على مؤازرة منتخب الجامعة وتوفير الدعم المعنوي والمادي لأفراده، متمنيا لهم تحقيق نتائج مشرفة ببطولة الجمهورية لكرة القدم الخماسية التي تنطلق بمدينة رأس البر.كما تواصلت هدى فرج، أمين عام الجامعة، مع أعضاء الفريق وتقديم الدعم المعنوي لهم متمنيه لهم التوفيق والنجاح، وقام جمال مبارك، رئيس اللجنة الرياضية بتوفير الاحتياجات اللازمة وتوفير سبل الراحة للمنتخب.ومن جانبه أشار سيد شعبان، المدير الفني للمنتخب الجامعة، أن منتخب الجامعة يخوض أولى مبارياته اليوم السبت الموافق 6 مارس.