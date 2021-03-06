طالب عن امتحان الفلسفة: «أنهيته في تلت ساعة»
السبت 06/مارس/2021 - 11:37 ص
إيمان ماهرطباعة
لم يشكو أي طالب من امتحان الفلسفة اليوم، بل إن البعض أكد إنه انتهى في غضون 10 دقائق إلى ربع ساعة من زمن الامتحان الذي استمر لمدة 45 دقيقة فقط.
وقال الطالب محمد عبد الناصر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن امتحان الفلسفة استغرق منه 21 دقيقة، وأنه لم يشعر بأى صعوبة والسيستم كان يعمل بشكل جيد اليوم.
وبدأ طلاب الصف الأول الثانوي العام، التاسعة صباحا، في 15 محافظة، أداء الامتحان الإلكتروني والورقي بالفصل الدراسي الأول في مادة الفلسفة والمنطق حيث يستغرق الامتحان 45 دقيقة فقط.
ويبدأ امتحان الفيزياء الساعة الحادية عشر بمحافظات المرحلة الأولى لمدة ٤٥ دقيقة هي زمن الامتحات وبعدها بساعة يبدأ طلاب باقي المحافظات أداء نفس الامتحان.
وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه تم التنسيق مع وزارة الاتصالات وحل مشاكل تقنية أظهرتها التجربة وتم حلها جميعا.
وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لن تسمح بضرر طالب واحد خلال فترة الامتحانات.
وقال الطالب محمد عبد الناصر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن امتحان الفلسفة استغرق منه 21 دقيقة، وأنه لم يشعر بأى صعوبة والسيستم كان يعمل بشكل جيد اليوم.
وبدأ طلاب الصف الأول الثانوي العام، التاسعة صباحا، في 15 محافظة، أداء الامتحان الإلكتروني والورقي بالفصل الدراسي الأول في مادة الفلسفة والمنطق حيث يستغرق الامتحان 45 دقيقة فقط.
ويبدأ امتحان الفيزياء الساعة الحادية عشر بمحافظات المرحلة الأولى لمدة ٤٥ دقيقة هي زمن الامتحات وبعدها بساعة يبدأ طلاب باقي المحافظات أداء نفس الامتحان.
وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه تم التنسيق مع وزارة الاتصالات وحل مشاكل تقنية أظهرتها التجربة وتم حلها جميعا.
وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لن تسمح بضرر طالب واحد خلال فترة الامتحانات.