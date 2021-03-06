طالب عن امتحان الفلسفة: «أنهيته في تلت ساعة»

لم يشكو أي طالب من امتحان الفلسفة اليوم، بل إن البعض أكد إنه انتهى في غضون 10 دقائق إلى ربع ساعة من زمن الامتحان الذي استمر لمدة 45 دقيقة فقط.وقال الطالب محمد عبد الناصر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن امتحان الفلسفة استغرق منه 21 دقيقة، وأنه لم يشعر بأى صعوبة والسيستم كان يعمل بشكل جيد اليوم.وبدأ طلاب الصف الأول الثانوي العام، التاسعة صباحا، في 15 محافظة، أداء الامتحان الإلكتروني والورقي بالفصل الدراسي الأول في مادة الفلسفة والمنطق حيث يستغرق الامتحان 45 دقيقة فقط.ويبدأ امتحان الفيزياء الساعة الحادية عشر بمحافظات المرحلة الأولى لمدة ٤٥ دقيقة هي زمن الامتحات وبعدها بساعة يبدأ طلاب باقي المحافظات أداء نفس الامتحان.وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه تم التنسيق مع وزارة الاتصالات وحل مشاكل تقنية أظهرتها التجربة وتم حلها جميعا.وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لن تسمح بضرر طالب واحد خلال فترة الامتحانات.