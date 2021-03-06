ضبط 2 طن أعلاف حيوانية غير صالحة بالغربية

تمكنت مباحث التموين بمحافظة الغربية، اليوم السبت، من ضبط 2 طن أعلاف حيوانية، مجهولة بيانات الإنتاج والصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الحيواني داخل مدشة، قبل طرحها للبيع في الأسواق.كان العميد وليد العيسوي، مدير مباحث التموين بالغربية، قد تلقى إخطارا من العميد محمد نصي، وكيل مباحث التموين بضبط، (2 طن أعلاف حيوانية" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية)، بحوزة مالك مدشة لإنتاج الأعلاف الحيوانية بنطاق المحافظة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط وإخطار النيابة العامة لتجري شؤونها.