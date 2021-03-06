التعليم: نعمل على جداول الامتحانات الشهرية ولم نعلن شيء حتى الآن

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كل ما ينشر على السوشيال ميديا بشأن مواعيد الامتحانات الشهرية غير صحيح.وقال في تصريح خاص لموقع الدستور: نعمل على الجداول الآن ولم نعلن شيء حتى الآن.وناشد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أولياء الأمور والمعلمين بعدم الانسياق وراء ما ينشر على السوشيال ميديا والالتزام فقط بما ينشر رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم.