رئيس الوزراء يفتتح محطة مياه القرنين على هامش زيارته للمنوفية

وصل منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ في محافظة المنوفية، لافتتاح محطة مياه قرية القرنين بمركز الباجور، والتي استمر العمل فيها لسنوات عديدة وكانت مطلبًا للألاف من أبناء المركز لتحسين جودة مياه الشرب.ومن المتوقع أن يزور رئيس مجلس الوزراء، إحدى مشروعات تبطين الترع بمركز الباجور، قبل توجهه إلى محطة مياه الحامول، واستكمال باقي الزيارة التي تشكل تفقد عدد من المشروعات القومية.وزار رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرية شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وتفقد معرض المنتجات اليدوية في القرية الذي تنظمه وزارة التضامن للمنتجات التراثية، كمنتجات الصدف التي ينتجها أبناء قرية ساقية أبو شعرة التابعة لمركز أشمون.ورافق رئيس الوزراء أثناء زيارته المنوفية، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وعدد من المسؤولين وأعضاء "النواب والشورى" ومنسق عام حياه كريمة بالمنوفية.