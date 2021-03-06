رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
بحث
الرئيسية
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
وفاة الفنانة "المعتزلة" سوسن ربيع
السبت 06/مارس/2021 - 11:34 ص
طباعة
أعلن الفنان منير مكرم، وكيل نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنانة المعتزلة سوسن ربيع، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
اضغط للتفاصيل.
موضوعات متعلقة
تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 6-3-2021
وفاة اللواء أحمد رجائى عطية بطل سلاح الصاعقة ومؤسس الفرقة «777 قتال»
أهالي السودان يرحبون بالرئيس السيسي: «مرحبًا عزيز مصر»
صحيفة سودانية تكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى الخرطوم
الصور
أسيوط تشيّع ضحايا حادث «الكريمات» إلى مثواهم الأخير بمسقط رأسهم
رئيس جامعة أسيوط يتفقد تجهيز مستشفى الإصابات والطوارئ الجديد
بدء امتحان الفلسفة والمنطق بدمياط
رفع الإشغالات والأفران المخالفة في سوق السمك بدمياط (صور)
مصرع مسن من أسيوط وزوجته وشقيقيه ونجلته و3 من أحفاده فى حادث الكريمات
الأكثر قراءة
من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع
صحيفة سودانية تكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى الخرطوم
أهالي السودان يرحبون بالرئيس السيسي: «مرحبًا عزيز مصر»
أول فيديو من موقع حادث الكريمات.. راح ضحيته 20 شخصًا
المزيد
إنفوجراف
«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)
مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»
تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار
تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات
نجم الساعة
الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة
منوعات
عمليات التجميل تزدهر فى ألبانيا خلال جائحة كورونا
ثوران بركان «باكايا» في جواتيمالا للمرة الثانية خلال 3 أيام
تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 6-3-2021
ديزنى لاند تستأنف نشاطها فى أبريل
المزيد
أيام زمان
يوسف وهبى يروى الساعات الأخيرة لأسمهان قبل رحيلها
«أخويا ربطني في السرير بالجنزير».. اعترافات تحية كاريوكا عن طفولتها
والدتى سبب فى عدم احترافى.. اعترافات لـ أحمد الكاس
«خاتم الحظ عند فاتن حمامة».. أوقفت التصوير بسببه وسعره 2.5 جنيه
المزيد
مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «8»
ماجد حبته
بابا الفاتيكان فى العراق
المزيد
الثقافة
الجمعة.. روائع التراث فى أمسية فنية بقبة الغورى
كيف تتخلصين من الضغوط النفسية بعد الطلاق؟.. ندوة للنساء فقط
صدور الجزء الأول من الأعمال الشعرية الكاملة لـ خورخى لويس بورخيس
«الهندسة والديكور للجميع».. ندوة عامة بمكتبة مصر الجديدة
المزيد