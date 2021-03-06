رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس الوزراء يتفقد محطة مياه الباجور

السبت 06/مارس/2021 - 12:09 م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
طباعة
خلال زيارته محافظة المنوفية، اليوم، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددا من المشروعات التي يتم تنفيذها بمركز الباجور، ومنها محطة مياه الشرب بالباجور.

ورافقه خلال الجولة وزراء الموارد المائية والري، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ومحافظ المنوفية.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول مكونات محطة مياه الباجور، والموقف التنفيذي لها، حيث تمت الإشارة إلى أنها تقع على مساحة 8 أفدنة، ومن المخطط أن تبلغ طاقتها الاستيعابية 34 ألف م3 يوم، بتكلفة تبلغ نحو 808 ملايين جنيه، كما أنه من المقرر أن تخدم هذه المحطة نحو نصف مليون مواطن موزعين على مدينة الباجور، وجميع القرى التابعة للمركز وعددها 48 قرية.

وأفاد الوزير بأن الأعمال المدنية للمحطة تشمل المآخذ، وبيارة المياه العكرة، ومبنى طلمبات المياه العكرة والمرشحة، وبئر التوزيع، ومبنى المرشحات، كما تضم هذه الأعمال خزانين أرضيين، ومبنى للأسطوانات وحقن الكلور، وخزانات الشبة السائلة، ومبانى للشبة وطلمبات الروبة والمحولات، والمولدات، ومبانى إدارية أخرى.

كما أشار الوزير إلى انتهاء تنفيذ الأعمال المدنية بالمحطة وجارٍ تسليمها، كما استمع رئيس الوزراء إلى الموقف التنفيذي للأعمال الكهروميكانيكية للمحطة، حيث تم توريد وتركيب جميع المهمات، فيما عدا 6 طلمبات غاطسة بمبنى الشبة، والخزان الأرضي، ومبنى المياه العكرة والمرشحة، وجارٍ استكمال توريد الشفاطات، وتركيب 3 شاشات للوحات التحكم (HMI).

وفيما يتعلق بشبكات وخطوط المياه الخاصة بالمحطة، التي تصل أطوالها إلى 90 كم، فتم التنويه إلى أنه يتم تنفيذها على مرحلتين؛ الأولى بطول 30 كم، والثانية بطول 60 كم تقريبًا، كما تمت الإشارة إلى أنه في المرحلة الأولى تم تنفيذ وربط 30 كم، ونجحت عينات الصحة التي تم أخذها؛ لتغذية مدينة الباجور و8 قرى، وتشمل كفر الباجور، وسنجلف، وكفر سنجلف الجديد، وفيشا الصغرى، والأطارشة، والمنشأة الجديدة، وأبوسنيطة، وأسريجة، وفيما يخص المرحلة الثانية تم تنفيذ 30 كم، وجارٍ استكمال باقي الشبكة؛ لتغذية القرى المتبقية، بعدد 40 قرية، ومن المخطط الانتهاء منها بحلول نهاية العام الحالي.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

وفاة اللواء أحمد رجائى عطية بطل سلاح الصاعقة ومؤسس الفرقة «777 قتال»

صحيفة سودانية تكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى الخرطوم

ما حكم أخذ لقاح كورونا فى نهار رمضان؟.. الأزهر والإفتاء تجيبان لـ«الدستور»

الصور

image description

أسيوط تشيّع ضحايا حادث «الكريمات» إلى مثواهم الأخير بمسقط رأسهم

image description

بدء امتحان الفلسفة والمنطق بدمياط

image description

رفع الإشغالات والأفران المخالفة في سوق السمك بدمياط (صور)

image description

مصرع مسن من أسيوط وزوجته وشقيقيه ونجلته و3 من أحفاده فى حادث الكريمات

image description

«كرداسة رانرز».. هيا نركض في الأرياف (صور)

الأكثر قراءة

صحيفة سودانية تكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى الخرطوم

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

وفاة الفنانة "المعتزلة" سوسن ربيع

أول فيديو من موقع حادث الكريمات.. راح ضحيته 20 شخصًا

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

عمليات التجميل تزدهر فى ألبانيا خلال جائحة كورونا

ثوران بركان «باكايا» في جواتيمالا للمرة الثانية خلال 3 أيام

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 6-3-2021

ديزنى لاند تستأنف نشاطها فى أبريل

أيام زمان

يوسف وهبى يروى الساعات الأخيرة لأسمهان قبل رحيلها

«أخويا ربطني في السرير بالجنزير».. اعترافات تحية كاريوكا عن طفولتها

والدتى سبب فى عدم احترافى.. اعترافات لـ أحمد الكاس

«خاتم الحظ عند فاتن حمامة».. أوقفت التصوير بسببه وسعره 2.5 جنيه

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «8»
ماجد حبته
بابا الفاتيكان فى العراق
المزيد

الثقافة

الجمعة.. روائع التراث فى أمسية فنية بقبة الغورى

كيف تتخلصين من الضغوط النفسية بعد الطلاق؟.. ندوة للنساء فقط

صدور الجزء الأول من الأعمال الشعرية الكاملة لـ خورخى لويس بورخيس

«الهندسة والديكور للجميع».. ندوة عامة بمكتبة مصر الجديدة